Il problema di Gotham City è Batman

Il sito Esquire attraverso la firma di Raffaele Ventura analizza la figura del noto personaggio DC Comics Batman e di come, dopo ottant’anni di vita, si possa concludere che sia lui il problema di Gotham City.

Dopo una breve disamina della città fittizia che fa da sfondo alle avventure di Batman, se ne analizzano le dinamiche e gli equilibri sociali:

A Gotham City convivono in maniera vistosa la ricchezza e la povertà, il privilegio e la marginalizzazione. Nelle avventure di Batman la criminalità si presenta sotto tre forme: microcriminalità, criminalità organizzata e quella che potremmo chiamare “super-devianza”. Le tre forme, che inevitabilmente si compenetrano, sono presenti fin dalle prime storie, ma in proporzioni diverse. Gotham appare come una città in cui la polizia non è in grado di fare fronte all’illegalità senza appoggiarsi a un vigilante dotato di uno straordinario acume investigativo, di un arsenale di armi potenti e di un’aura di terrore coltivata meticolosamente.

In questo senso, la repressione violenta e ossessiva della criminalità attraverso il vigilantismo esaspera una situazione già fragile, estremizzando il conflitto sociale e favorendo la radicalizzazione delle fasce più deboli della società, attirate dal nichilismo di leader squilibrati. Come se non bastasse, nell’ultimo film The Batman (2022) di Matt Reeves, anche la speranza di un nuovo corso viene smascherata come una bugia: