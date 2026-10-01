Nel corpo di due donne morte a Bologna furono rinvenute sostanze usate in ospedale per le anestesie. Il processo all’uomo accusato di avere ucciso Giulia Tateo e Isabella Linsalata ha rappresentato un caso unico al mondo

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Fonte: il Post