Nel corpo di due donne morte a Bologna furono rinvenute sostanze usate in ospedale per le anestesie. Il processo all’uomo accusato di avere ucciso Giulia Tateo e Isabella Linsalata ha rappresentato un caso unico al mondo
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Fonte: il Post
Il processo a Giampaolo Amato e l’interpretazione delle analisi scientifiche
1 Ott 2026 • 0 commenti
Nel corpo di due donne morte a Bologna furono rinvenute sostanze usate in ospedale per le anestesie. Il processo all’uomo accusato di avere ucciso Giulia Tateo e Isabella Linsalata ha rappresentato un caso unico al mondo
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