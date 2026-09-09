Tra il 2009 e il 2011 Ilya Khrzhanovsky ha ripreso centinaia di persone mentre vivevano giorno e notte come gli abitanti di un centro di ricerca dell’Unione Sovietica
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Fonte: il Post
Il progetto assurdo dietro il film del regista russo in concorso a Venezia
9 Set 2026 • 0 commenti
Tra il 2009 e il 2011 Ilya Khrzhanovsky ha ripreso centinaia di persone mentre vivevano giorno e notte come gli abitanti di un centro di ricerca dell’Unione Sovietica
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