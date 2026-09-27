Praxis promette protezione e libertà da leggi e fisco, ma oltre a molti proclami e qualche investimento c’è poco di concreto
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Fonte: il Post
Il progetto per costruire una città futuristica per ricchi stranieri in Uruguay
27 Set 2026 • 0 commenti
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