Il prossimo massiccio evento vulcanico causerà caos climatico

Su Nature, l’articolo/commento The next massive volcano eruption will cause climate chaos — and we are unprepared analizza il rischio di eruzioni vulcaniche catastrofiche in un mondo influenzato dai cambiamenti climatici, sottolineando come tali eventi siano inevitabili e capaci di causare caos climatico e socio-economico.

The 1815 massive eruption of Mount Tambora in Indonesia should ring alarm bells. Imagine if this happened today.

Le eruzioni catastrofiche causano da sempre effetti globali, tra cui raffreddamento del clima, carestie, e instabilità economica e sociale. L’eruzione del Tambora, ad esempio, raffreddò l’emisfero settentrionale di circa 1°C e portò alla “estate che non c’era” nel 1816. Questo scatenò il raddoppio dei prezzi dei cereali e una crisi alimentare globale che causò decine di milioni di morti.

Studi geologici stimano una probabilità di 1 su 6 di un’eruzione di dimensioni simili nel corso di questo secolo. Le conseguenze economiche immediate potrebbero superare i 3,6 trilioni di dollari, con ulteriori impatti negli anni successivi.

Global warming heats the lower atmosphere and cools the stratosphere. Alteration of atmospheric layers will affect how volcanic plumes spread and how high they reach.

Crop failures from a more massive eruption would hit global breadbasket regions simultaneously.