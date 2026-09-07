Sul partito di estrema destra tedesco sia Meloni sia Salvini hanno cambiato più volte idea, a seconda delle convenienze
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Fonte: il Post
Il rapporto della destra italiana con AfD è fatto soprattutto di opportunismo
7 Set 2026 • 0 commenti
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