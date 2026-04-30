La terza squadra di Madrid rappresenta un quartiere popolare e di sinistra, non vende biglietti online, ha uno stadio cadente e alcuni conflitti interni
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Fonte: il Post
Il Rayo Vallecano, un’anomalia nelle semifinali europee di calcio
30 Apr 2026 • 0 commenti
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