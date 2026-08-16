Per questo ha escluso Yabloko, un partito che in altri tempi non lo avrebbe impensierito, nonché l’unico esplicitamente contrario alla guerra in Ucraina
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Fonte: il Post
Il regime di Putin non vuole problemi alle elezioni
16 Ago 2026 • 0 commenti
Per questo ha escluso Yabloko, un partito che in altri tempi non lo avrebbe impensierito, nonché l’unico esplicitamente contrario alla guerra in Ucraina
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