Senza il sostegno degli altri partiti di centrodestra sarà una specie di comizio della Lega, che ora non vuole più parlare di “remigrazione”
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Fonte: il Post
Il “Remigration summit” di Milano alla fine è diventato un’altra cosa
18 Apr 2026 • 0 commenti
Senza il sostegno degli altri partiti di centrodestra sarà una specie di comizio della Lega, che ora non vuole più parlare di “remigrazione”
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