E hanno perso male: quanto sarà di destra il prossimo governo della regione spagnola dipenderà anche da Vox
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Fonte: il Post
Il risultato più significativo delle elezioni in Andalusia è che i Socialisti hanno perso
18 Mag 2026 • 0 commenti
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