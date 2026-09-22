Il New York Times ha raccontato i maldestri scavi in una chiesa dei Paesi Bassi, e i bisticci tra l’archeologo e il diacono che li condussero
Continua a leggere: Il ritrovamento dei presunti resti di d’Artagnan fu una cosa goffa e dilettantesca
Fonte: il Post
Il ritrovamento dei presunti resti di d’Artagnan fu una cosa goffa e dilettantesca
22 Set 2026 • 0 commenti
Il New York Times ha raccontato i maldestri scavi in una chiesa dei Paesi Bassi, e i bisticci tra l’archeologo e il diacono che li condussero
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