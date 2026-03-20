Continua a leggere: Il saltatore italiano Andy Díaz Hernández ha vinto la medaglia d’oro nel salto triplo ai Campionati del mondo di atletica leggera indoor
Fonte: il Post
Il saltatore italiano Andy Díaz Hernández ha vinto la medaglia d’oro nel salto triplo ai Campionati del mondo di atletica leggera indoor
20 Mar 2026 • 0 commenti
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