Continua a leggere: Il santuario di Tokyo dove si commemorano i soldati giapponesi morti in guerra ha vietato ai visitatori di travestirsi da militari
Fonte: il Post
Il santuario di Tokyo dove si commemorano i soldati giapponesi morti in guerra ha vietato ai visitatori di travestirsi da militari
13 Ago 2026 • 0 commenti
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