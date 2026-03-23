Hanno vinto nelle grandi città senza allearsi con La France Insoumise, mentre il Rasseblement National ha faticato
Continua a leggere: Il secondo turno delle elezioni locali in Francia è stata una vittoria per i Socialisti
Fonte: il Post
Il secondo turno delle elezioni locali in Francia è stata una vittoria per i Socialisti
23 Mar 2026 • 0 commenti
Hanno vinto nelle grandi città senza allearsi con La France Insoumise, mentre il Rasseblement National ha faticato
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.