E soprattutto su quelle nella sinistra, fatte caso per caso, mentre a destra ce ne sono state ben poche: si vota in oltre mille comuni, tra cui Parigi
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Fonte: il Post
Il secondo turno in Francia si gioca tutto sulle alleanze
22 Mar 2026 • 0 commenti
E soprattutto su quelle nella sinistra, fatte caso per caso, mentre a destra ce ne sono state ben poche: si vota in oltre mille comuni, tra cui Parigi
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