Daniel Driscoll era in contrasto da tempo con il segretario alla Difesa Pete Pete Hegseth, che negli ultimi mesi ha rimosso diversi alti ufficiali
Continua a leggere: Il segretario dell’Esercito degli Stati Uniti si è dimesso
Fonte: il Post
Il segretario dell’Esercito degli Stati Uniti si è dimesso
1 Set 2026 • 0 commenti
Daniel Driscoll era in contrasto da tempo con il segretario alla Difesa Pete Pete Hegseth, che negli ultimi mesi ha rimosso diversi alti ufficiali
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.