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Fonte: il Post
Il Senato degli Stati Uniti ha cancellato lo stanziamento di fondi pubblici per la sala ricevimenti voluta da Trump alla Casa Bianca
18 Mag 2026 • 0 commenti
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