In poche ore il capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia ha smentito se stesso: è un segno che la questione è molto delicata
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Fonte: il Post
Il senatore Lucio Malan dice che si voterà a maggio, anzi no, a settembre
6 Ott 2026 • 0 commenti
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