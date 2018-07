Il sessismo: l’ago della bilancia si è già spostato verso una discriminazione contro gli uomini?

A cura di Pippero

Nonostante i giornali parlino quotidianamente di discriminazioni contro le donne, diversi studi indicano che le cose potrebbero stare molto diversamente nel mondo della cultura. Anzi, ci sarebbe una forte discriminazione contro gli uomini.

In particolare, al momento più donne vengono ammesse alle Università, soprattutto quelle di élite.

Alcuni commentatori hanno fatto notare oramai da anni come, nel sistema anglosassone, si sia creata una costante penalizzazione, largamente ideologica, dei bambini maschi.

Dopo l’università, molte ricerche su campioni statisticamente rilevanti mostrano come vi sia un’attiva ed estremamente forte discriminazione (“overwhelmingly strong bias”) contro gli uomini, nelle facoltà scientifiche ed ingegneristiche. Simili risultati sono apparsi su alcune delle migliori riviste a referaggio: Science (cfr anche qui) e sui Proceedings of the National Academy of Sciences.

Inoltre vi è chi fa notare che è sostanzialmente impossibile, per gli uomini, analizzare o parlare del fenomeno, senza ricevere ripercussioni anche molto gravi (come il licenziamento). Di conseguenza, tutti gli studi ed articoli sul settore sono di autrici donne. Quelli che esistono da parte di uomini sono stati tacciati di fascismo e misoginia, e vengono boicottati o aggrediti in maniera pesante. Due accademiche anglosassoni, in un loro libro molto documentato, mostrano come simili tentativi d’intimidazione vengano comunque posti in atto, a livello meno distruttivo, anche contro le donne che sollevano obiezioni simili

Immagine: George Hodan