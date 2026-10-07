È il sindaco di Saint-Denis, Bally Bagayoko, che da giorni partecipa alle manifestazioni e si frappone fra i liceali e la polizia, fra applausi e critiche
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Fonte: il Post
Il sindaco alleato degli studenti francesi in protesta
7 Ott 2026 • 0 commenti
È il sindaco di Saint-Denis, Bally Bagayoko, che da giorni partecipa alle manifestazioni e si frappone fra i liceali e la polizia, fra applausi e critiche
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