Continua a leggere: Il sindaco di Cracovia, del partito europeista del primo ministro Tusk, è stato rimosso con un referendum promosso dall’estrema destra
Fonte: il Post
Il sindaco di Cracovia, del partito europeista del primo ministro Tusk, è stato rimosso con un referendum promosso dall’estrema destra
26 Mag 2026 • 0 commenti
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