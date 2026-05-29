Di mezzo c’è un’auto fuori strada, le dimissioni di un’assessora dopo un alcoltest positivo e un gesto ritenuto intimidatorio dall’opposizione
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Fonte: il Post
Il sindaco di Ferrara e un incidente stradale diventato un caso politico
29 Mag 2026 • 0 commenti
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