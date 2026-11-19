Sta lavorando a nuove regole e ha spiegato come funzioneranno, dopo le polemiche per le celebrazioni di un uomo condannato per tentato omicidio ed estorsione
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Fonte: il Post
Il sindaco di Palermo vuole evitare i cortei funebri per i mafiosi
19 Nov 2026 • 0 commenti
Sta lavorando a nuove regole e ha spiegato come funzioneranno, dopo le polemiche per le celebrazioni di un uomo condannato per tentato omicidio ed estorsione
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