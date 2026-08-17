Continua a leggere: Il sindaco di Pesaro ha detto che l’acqua sta tornando nelle case, dopo tre giorni in cui era mancata per i guasti all’acquedotto
Fonte: il Post
Il sindaco di Pesaro ha detto che l’acqua sta tornando nelle case, dopo tre giorni in cui era mancata per i guasti all’acquedotto
17 Ago 2026 • 0 commenti
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