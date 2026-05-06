Continua a leggere: Il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, ha presentato le dimissioni a causa delle critiche del procuratore Nunzio Fragliasso
Fonte: il Post
Il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, ha presentato le dimissioni a causa delle critiche del procuratore Nunzio Fragliasso
6 Mag 2026 • 0 commenti
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