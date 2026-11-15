Si chiama Lima e protegge Kyiv, ma fa impazzire anche i sistemi di navigazione dei telefoni e le app che usano la geolocalizzazione
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Fonte: il Post
Il sistema ucraino che fa credere a droni e missili russi di essere in Perù
15 Nov 2026 • 0 commenti
Si chiama Lima e protegge Kyiv, ma fa impazzire anche i sistemi di navigazione dei telefoni e le app che usano la geolocalizzazione
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