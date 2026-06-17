Più precisamente a Gerusalemme: il governo di Netanyahu è l’unico a riconoscere come sovrano lo stato che si è autoproclamato indipendente dalla Somalia
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Fonte: il Post
Il Somaliland ha la sua prima ambasciata, in Israele
17 Giu 2026 • 0 commenti
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