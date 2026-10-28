Alle elezioni di martedì hanno quasi raddoppiato i seggi: dovrebbero essere determinanti per formare un nuovo governo, ma è tutto più complicato
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Fonte: il Post
Il successo dei partiti arabi in Israele potrebbe non bastare
28 Ott 2026 • 0 commenti
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