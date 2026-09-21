Il Puy du Fou è il secondo più visitato del paese dopo Disneyland, ma le sue attrazioni piacciono soprattutto all’estrema destra
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Fonte: il Post
Il tema di questo parco a tema francese è il revisionismo storico?
21 Set 2026 • 0 commenti
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