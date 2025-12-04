Il tema di The Mandalorian – (feat Mauro Zingarelli)

11 agosto 2024
SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.
Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.
Abbandonando, per un poco, la Terra di Mezzo, Fabio Antonelli ed il suo ospite Mauro Zingarelli ragionano sul tema del film The Mandalorian
Un episodio rapido, più leggero preparato rapidamente per voi e per non lasciarci ad agosto senza nulla.
Parliamo del tema di The Mandalorian, del suo compositore Ludwig Göransson e di qualche interessante curiosità su questo tema.
Per chi preferisce, qui l’episodio su Youtube
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.