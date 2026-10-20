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Immagine da Wikimedia.

Il terribile vombato assassino

20 Ott 2026 di Qwerty0 commenti

Anche se il meme vuole che in Australia ogni cosa cerchi di ucciderti, in realtà la sua fauna non ha un predatore apicale terrestre, l’equivalente di un leone o un lupo in altri habitat. O meglio, non ce l’ha più, come spiega un video di PBS Eons.

Fino a 40.000 anni fa in Australia viveva infatti il thylacoleo (letteralmente “leone col marsupio”), che pesava più di cento chili, quanto un giaguaro o una leonessa. Era ovviamente un marsupiale, ma non era legato agli altri marsupiali carnivori, come il tilacino o il diavolo della Tasmania: era un vombatide, il che significa che i suoi parenti più prossimi sono vombati e koala.

La sua dentatura si era sviluppata in maniera diversa dai predatori del resto del mondo, e i canini non svolgevano una funzione importante: per addentare le sue vittime, il thylacoleo si affidava a degli incivisi supersviluppati, come se fosse stato un castoro mannaro. Il suo morso era il più potente, in relazione al proprio peso, di tutti gli altri mammiferi, e non troppo diverso da quello di un leone: non doveva essere un grande corridore, ma in compenso sapeva arrampicarsi sugli alberi, e in nella roccia di una grotta australiana si conserva ancora il segno delle sue unghiate.

L’estinzione del thylacoleo fu probabilmente dovuta a una combinazione di cambiamento ambientale e impatto umano. Lascia dietro di sé parenti ben più pucciosi; per quanto l’Australia sia ancora piena di bestie pericolose, lo è comunque meno di quanto doveva apparire ai primi uomini che ci sbarcarono.


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