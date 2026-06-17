Le bozze sono state diffuse dai media prima della firma: prevedono l’eliminazione delle sanzioni e un fondo da 300 miliardi di dollari per l’Iran, tra le altre cose
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Fonte: il Post
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17 Giu 2026 • 0 commenti
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