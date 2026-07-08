Per l’omicidio del bracciante indiano, lasciato davanti a casa sua con un braccio tranciato dopo un grave incidente sul lavoro
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Fonte: il Post
Il titolare dell’azienda di Satnam Singh è stato condannato a 16 anni
8 Lug 2026 • 0 commenti
Per l’omicidio del bracciante indiano, lasciato davanti a casa sua con un braccio tranciato dopo un grave incidente sul lavoro
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