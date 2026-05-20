La giuria del paese ha dato un voto basso alle vicine Ucraina e Romania, contravvenendo a una regola così radicata che il direttore della tv pubblica si è dimesso
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Fonte: il Post
Il tradimento della Moldavia all’Eurovision Song Contest
20 Mag 2026 • 0 commenti
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