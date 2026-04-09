Continua a leggere: Il tratto dell’A14 chiuso per la frana in Molise è stato riaperto, la linea ferroviaria tra Pescara e Foggia sarà riattivata venerdì
Fonte: il Post
Il tratto dell’A14 chiuso per la frana in Molise è stato riaperto, la linea ferroviaria tra Pescara e Foggia sarà riattivata venerdì
9 Apr 2026 • 0 commenti
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