Ha definito «irricevibili» le loro dichiarazioni sulla scarcerazione e indice di «una scarsa conoscenza» di come funziona la giustizia
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Fonte: il Post
Il tribunale di Milano ha risposto molto duramente a Meloni e Tajani sul caso di Youssef Siher
28 Ott 2026 • 0 commenti
Ha definito «irricevibili» le loro dichiarazioni sulla scarcerazione e indice di «una scarsa conoscenza» di come funziona la giustizia
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