Almeno fino a lunedì, mentre vengono riparati gli impianti; i processi più urgenti si celebreranno con ventilatori e condizionatori mobili
Continua a leggere: Il tribunale di Palermo ha sospeso le udienze per un guasto ai condizionatori
Fonte: il Post
Il tribunale di Palermo ha sospeso le udienze per un guasto ai condizionatori
28 Giu 2026 • 0 commenti
Almeno fino a lunedì, mentre vengono riparati gli impianti; i processi più urgenti si celebreranno con ventilatori e condizionatori mobili
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.