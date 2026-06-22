Quando un musicista progressista si infuria perché una sua canzone accompagna un video dei rastrellamenti dell’ICE, la Casa Bianca ha fatto bene il suo lavoro
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Fonte: il Post
Il “trolling” istituzionalizzato di Donald Trump
22 Giu 2026 • 0 commenti
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