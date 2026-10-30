Continua a leggere: Il valore in borsa di Alphabet, la società che possiede Google, è diminuito di circa 500 miliardi di dollari in un solo giorno
Fonte: il Post
Il valore in borsa di Alphabet, la società che possiede Google, è diminuito di circa 500 miliardi di dollari in un solo giorno
30 Ott 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: Il valore in borsa di Alphabet, la società che possiede Google, è diminuito di circa 500 miliardi di dollari in un solo giorno
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.