La Regione vuole controllare le centrali e tenersi più soldi, dopo che per anni è stata evitata qualsiasi mossa per non dare fastidio alle aziende energetiche
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Fonte: il Post
Il Veneto contro l’immobilismo del governo sull’energia idroelettrica
15 Apr 2026 • 0 commenti
La Regione vuole controllare le centrali e tenersi più soldi, dopo che per anni è stata evitata qualsiasi mossa per non dare fastidio alle aziende energetiche
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