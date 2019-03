La regione Veneto ha approvato oggi una delibera per l’assunzione a tempo determinato di medici in pensione per garantire i livelli essenziali di assistenza in caso di carenza di medici negli ospedali. Attualmente in Veneto mancano circa 1300 medici, e dal

Continua a leggere: Il Veneto ha autorizzato l’assunzione di medici in pensione per colmare la carenza di personale

Fonte: il Post Italia