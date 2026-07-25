Le loro risposte maleducate a una passeggera che li aveva richiamati hanno provocato molta indignazione, costringendo l’ambasciata a intervenire
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Fonte: il Post
Il video di un gruppo di ragazzi italiani che ha generato una grossa polemica in Thailandia
25 Lug 2026 • 0 commenti
Le loro risposte maleducate a una passeggera che li aveva richiamati hanno provocato molta indignazione, costringendo l’ambasciata a intervenire
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