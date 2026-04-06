Gli astronauti hanno superato il record di distanza dalla Terra e stanno facendo il giro intorno al nostro satellite a circa 400mila chilometri da noi
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Fonte: il Post
Il volo di Artemis II intorno alla Luna, in diretta
6 Apr 2026 • 0 commenti
Gli astronauti hanno superato il record di distanza dalla Terra e stanno facendo il giro intorno al nostro satellite a circa 400mila chilometri da noi
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