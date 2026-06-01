Il progetto immobiliare è legato alla società di Jared Kushner, genero di Donald Trump, e dovrebbe occupare in parte un’area protetta
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Fonte: il Post
In Albania si protesta contro la costruzione di un resort di lusso
1 Giu 2026 • 0 commenti
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