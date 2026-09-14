A Rosolini e Pachino l’inizio delle lezioni è stato rimandato, mentre a Palermo in caso di “bollino rosso” si farà didattica a distanza
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Fonte: il Post
In alcuni comuni della Sicilia fa ancora troppo caldo per andare a scuola
14 Set 2026 • 0 commenti
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