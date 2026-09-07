Il governo dice di voler proteggere le ragazze e promuovere la parità di genere, ma la misura è contestata dalle associazioni musulmane
Continua a leggere: In Austria è entrato in vigore il divieto del velo islamico a scuola per le ragazze sotto i 14 anni
Fonte: il Post
In Austria è entrato in vigore il divieto del velo islamico a scuola per le ragazze sotto i 14 anni
7 Set 2026 • 0 commenti
Il governo dice di voler proteggere le ragazze e promuovere la parità di genere, ma la misura è contestata dalle associazioni musulmane
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.