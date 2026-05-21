È partito tutto da una riforma agraria voluta dal centrodestra, in mezzo a una crisi economica che va avanti da tempo
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Fonte: il Post
In Bolivia ci sono già proteste contro il governo che si è insediato sei mesi fa
21 Mag 2026 • 0 commenti
È partito tutto da una riforma agraria voluta dal centrodestra, in mezzo a una crisi economica che va avanti da tempo
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