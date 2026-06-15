È una variante del più noto bungee jumping: in un video girato al momento del lancio si vede che non era stata assicurata a nessuna corda
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Fonte: il Post
In Brasile una donna è morta facendo rope jumping senza essere stata legata
15 Giu 2026 • 0 commenti
È una variante del più noto bungee jumping: in un video girato al momento del lancio si vede che non era stata assicurata a nessuna corda
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