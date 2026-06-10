Nella stessa zona in cui quattro braccianti sono stati bruciati vivi, alcune aziende e associazioni hanno trovato un modo per togliere potere ai caporali
Continua a leggere: In Calabria c’è anche chi aiuta i lavoratori migranti
Fonte: il Post
In Calabria c’è anche chi aiuta i lavoratori migranti
10 Giu 2026 • 0 commenti
Nella stessa zona in cui quattro braccianti sono stati bruciati vivi, alcune aziende e associazioni hanno trovato un modo per togliere potere ai caporali
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.