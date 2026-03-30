Il capo di Air Canada è stato spinto alle dimissioni dopo aver diffuso un messaggio solo in inglese per ricordare le vittime di un incidente
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Fonte: il Post
In Canada sono molto severi con chi non parla francese
30 Mar 2026 • 0 commenti
Il capo di Air Canada è stato spinto alle dimissioni dopo aver diffuso un messaggio solo in inglese per ricordare le vittime di un incidente
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